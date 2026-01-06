Дядько Джошуа заявив, що Ентоні йде з боксу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа повідомив родині, що вирішив завершити боксерську кар’єру.

Про це заявив його дядько Адедамола Джошуа в коментарі нігерійському виданню The Punch.

Родич спортсмена зазначив, що Ентоні ухвалив рішення піти з боксу після трагічної ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його близьких друзів і членів команди.

Адедамола Джошуа розповів, що боксер повідомив про це родині під час приватної розмови.

За його словами, для близьких це стало полегшенням, адже кожен бій був серйозним емоційним випробуванням.

ForUA нагадує, аварія сталася вранці 29 грудня на трасі Лагос–Ібадан. Позашляховик Lexus, у якому перебував Джошуа разом із командою, зіткнувся з припаркованою вантажівкою.

Двоє пасажирів, які сиділи на передніх сидіннях, загинули на місці. Йдеться про тренерів Сіну Гамі та Латіфа Айоделе.

Сам Джошуа зазнав незначних травм. За даними слідства, незадовго до зіткнення він пересів із переднього сидіння на заднє, що й врятувало йому життя.

Водієві автомобіля висунули обвинувачення за кількома статтями, зокрема за небезпечне водіння, що спричинило смерть. Судовий розгляд справи відклали до 20 січня.

36-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував Джейка Пола в шостому раунді бою, який транслювали на Netflix.