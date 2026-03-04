﻿
Свiт

Західний світ на межі вимирання - народжуваність падає нижче рівня виживання націй

Світова цивілізація стикається з новою загрозою: у провідних країнах Заходу рівень народжуваності опустився до критично низьких позначок, що робить відновлення населення математично неможливим. За даними західних ЗМІ, для підтримки життєздатності нації потрібен коефіцієнт народжуваності 2,11 дитини на одну жінку. Натомість жодна провідна країна Заходу не досягає цього рівня:

Франція — 1,8

США — 1,64

Велика Британія — 1,6

Канада — 1,4

Німеччина та Греція — 1,3

Італія — 1,2

Іспанія — 1,1

Експерти наголошують, що історично жодна культура не відновлювалась після падіння народжуваності нижче 1,9. При показнику 1,3 процес вимирання нації стає майже невідворотним.

На тлі загального спадання народжуваності в Європі та Північній Америці спостерігається зростання окремих етнічних груп. У Франції серед мусульман рівень народжуваності становить 8,1, а у великих містах вже зараз 45% дітей до 20 років належать до цієї громади. Аналогічна ситуація спостерігається у США: найбільший рівень відтворення підтримують латиноамериканці (1,92), тоді як серед білого населення показник впав до 1,62.

Експерти попереджають: такі зміни можуть незворотно трансформувати суспільства, вплинути на етнічний склад та культурну ідентичність країн. Демографічна прірва стає одним із ключових викликів XXI століття, з яким світ ще не стикнувся у подібних масштабах.

Як повідомляло раніше ForUa, рівень народжуваності в Україні опустився нижче критичної межі.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

світнароджуваністьдемографіярівень виживання
