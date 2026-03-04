Катар призупинив виробництво скрапленого газу на тлі ескалації на Близькому Сході

Катар заявив про форс-мажор щодо експорту газу на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Повернення до нормальних обсягів виробництва може тривати щонайменше місяць, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Державна компанія QatarEnergy, яка цього тижня зупинила видобуток газу, у середу повністю припинить його скраплення, повідомили співрозмовники агентства. За попередніми оцінками, об’єкти не перезапускатимуть щонайменше два тижні. Після ухвалення рішення про відновлення роботи знадобиться ще приблизно два тижні, щоб знову вийти на повну потужність виробництва скрапленого природного газу.

Компанія не відповіла на запит журналістів щодо коментаря. Водночас, за даними Reuters, QatarEnergy вже контактує з окремими клієнтами в Азії та Європі, але не уточнює, як довго триватиме зупинка.

Зупинка означає, що глобальний ринок газу відчуватиме дефіцит протягом найближчих тижнів, навіть якщо конфлікт завершиться найближчим часом. На Катар припадає близько 20% світового експорту СПГ, який транспортується через Ормузьку протоку. Наразі судноплавство там майже паралізоване через взаємні удари та загрозу безпеці в регіоні.

Катар постачає скраплений газ до Європи та переважно на азійські ринки. Понад 80% його покупців — у Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї, Пакистані та інших країнах Азії.