Спорт

Усик повертається: Абсолютний чемпіон світу офіційно оголосив терміни наступного мегафайту

Король надважкої ваги Олександр Усик перериває тишу. Після приголомшливого тріумфу над Даніелем Дюбуа, український боксер, який не знає гіркоти поразок, готовий знову вийти в ринг, щоб захистити свій історичний статус.

Літо 2026: Коли чекати на бій?

38-річний володар поясів WBC, IBF, WBA Super, IBO та The Ring підтвердив, що його менеджмент уже розпочав процес перемовин. В інтерв'ю порталу Ready to Fight Усик чітко окреслив часові рамки свого повернення.

«Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати бій у 2026 році, можливо, влітку», — заявив чемпіон.

Ця заява поклала край численним чуткам про можливу паузу в кар'єрі Олександра. Попри солідний за мірками боксу вік, українець залишається в піковій формі та готовий знову доводити свою перевагу на світовій арені.

Шлях до величі: Рекорди та досягнення

Останній вихід Усика в ринг став справжнім майстер-класом. 19 липня 2025 року на заповненому «Вемблі» він у реванші не залишив шансів Даніелю Дюбуа, завершивши справу потужним нокаутом у п’ятому раунді.

Чому Усик — легенда вже сьогодні:

  • Перший в історії: Єдиний боксер, який зумів об'єднати всі чотири основні пояси (WBC, WBA, WBO та IBF) у надважкій вазі.

  • Чистий рекорд: 24 перемоги у 24 поєдинках.

  • Ударна міць: 15 боїв завершено достроково.

Наразі ім'я майбутнього суперника тримається в секреті, проте весь світ боксу вже завмер в очікуванні офіційного анонсу «бою року».

Нагадаймо, раніше Усик анонсував наступний поєдинок.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

боксрингОлександр Усик
