Антимонопольний комітет аналізуватиме дії АЗС після синхронного підвищення цін

Антимонопольний комітет України з’ясовує, чи дотримувалися оператори автозаправних станцій вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час підвищення цін на пальне на початку березня 2026 року.

4 березня Комітет направив учасникам ринку обов’язкові вимоги надати інформацію для встановлення причин зростання вартості пального. У відомстві наголосили, що строки подання даних є максимально стислими.

Після отримання відповідей АМКУ проаналізує інформацію і, якщо виявить ознаки порушення конкуренційного законодавства, вживатиме відповідних заходів.

Водночас у Комітеті підкреслили, що ціни на світлі нафтопродукти — бензин, дизель і гас — не регулюються державою. Український ринок повністю залежить від імпорту, а тому коливання світових котирувань впливають на роздрібну вартість пального. У відомстві додали, що підвищення цін має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Багато хто пов’язує зростання вартости з подіями в Ормузькій протоці. Однак директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна заперечив прямий зв’язок.

За його словами, на ринку є запаси, а на АЗС наразі реалізується пальне, закуплене за старими контрактами ще до загострення на Близькому Сході. Між геополітичною подією та зміною ціни на стелах зазвичай минає близько трьох тижнів.

«Тому що діють ще старі контракти, за якими везеться з Європи моторне паливо, також є певні накопичення в резервуарах багатьох компаній. Не може таке бути, що сьогодні відбулася якась подія на Близькому Сході, а завтра на стелах в Україні зросли ціни на 2–3 гривні», — наголосив Омельченко.

На його думку, синхронне підвищення цін великими та середніми мережами АЗС у понеділок-вівторок може мати ознаки картельної змови — домовленості про встановлення однакових цін.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку «схаменутися» на тлі різкого стрибка вартості пального та застеріг від можливого звернення до Антимонопольного комітету.