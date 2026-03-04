Перебої з водопостачанням: що робити, якщо зникне вода

Через ризики пошкодження систем водопостачання та можливі атаки рф на критичну інфраструктуру, Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг оприлюднив рекомендації для громадян.

Основні поради при відсутності води

- Перекрити всі крани у квартирі або приватному будинку.

- Очікувати офіційних повідомлень від місцевої влади або комунальних служб.

- Телефонувати в аварійні служби лише у разі нагальної потреби.

- Заздалегідь подбати про запас питної та технічної води.

Якщо вода подається, але змінила якість

- Не вживати воду без попереднього кип’ятіння (не менше 10 хвилин).

- Використовувати бутильовану або привозну воду для пиття та приготування їжі.

- За можливості застосовувати побутові фільтри або засоби знезараження.

Інформація про місця та графіки видачі питної води публікується на офіційних ресурсах територіальних громад. Громадянам радять стежити за повідомленнями органів місцевого самоврядування.

Мінімальний запас води щонайменше на три доби:

- 3–5 літрів питної води на одну особу на добу,

- додатковий запас технічної води для гігієнічних і побутових потреб.

Фахівці наголошують, що підготовленість громадян у разі аварій на водопостачанні напряму впливає на безпеку домогосподарств.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія готує новий удар по системах водопостачання: під загрозою Київ та міста-мільйонники.