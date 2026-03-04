Словаччина готується розірвати угоду з «Укренерго» про аварійні поставки

Державна енергокомпанія SEPS заявила про намір розірвати контракт із НЕК “Укренерго” щодо аварійного постачання електроенергії після відповідного рішення уряду Словаччини.

Про це повідомляє Dennik N.

Уряд доручив міністру фінансів Словаччини Ладіслав Каменіцький розірвати угоду. Міністерство фінансів є єдиним акціонером SEPS, яка має чинний контракт з українським оператором системи передачі. Виконати доручення міністр має до четверга, 5 березня.

Генеральний директор SEPS Мартін Магат повідомив, що востаннє Україна отримувала аварійну електроенергію зі Словаччини у січні. За його словами, після заборони таких поставок Київ нібито звертався з новими запитами, однак вони не були задоволені.

Водночас, за інформацією Denník N, на практиці ситуація наразі не зазнала змін.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може ініціювати припинення аварійних постачань електроенергії до України, якщо до понеділка, 23 лютого, не буде відновлено транзит нафти.