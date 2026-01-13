Після телефонної розмови Трампа з Путіним РФ активізувала удари по цивільним

Країна-агресор збільшила інтенсивність ударів по цивільних об’єктах в Україні після того, як президенти США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін домовилися про початок мирних переговорів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на аналіз втрат серед цивільного населення України, проведений урядами європейських країн.

Згідно зі звітом, у 2025 році внаслідок російських обстрілів загинули близько 2,4 тис. мирних жителів, ще майже 12,5 тис. отримали поранення та травми.

Відзначається, що кожного разу, коли Вашингтон намагався просунути мирні переговори, Москва збільшувала інтенсивність ударів по цивільному населенню. Після телефонної розмови Трампа з Путіним, у ході якої було домовлено про переговори щодо припинення вогню, російські війська здійснили 40 найбільших за всю війну ударів, що призвело до понад 2 тис. загиблих.

Крім того, після серпневої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ щомісяця запускала по Україні в середньому 5,3 тис. безпілотників, що в п’ять разів перевищує середньомісячний показник 2024 року.

Після оприлюднення в публічному просторі 28-пунктного «мирного плану» Росія здійснила понад 9 тис. запусків БПЛА та 350 ракет, внаслідок чого загинули понад 220 мирних жителів.

Неназвані європейські чиновники зазначили у коментарі Bloomberg, що наведені цифри свідчать про те, що Путін не ставиться серйозно до мирних переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, бійці 2-го корпусу НГУ "Хартія" взяли контроль над мерією Куп’янська.