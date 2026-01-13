﻿
Війна

Бійці 2-го корпусу НГУ "Хартія" взяли контроль над мерією Куп’янська

Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська Харківської області. Про це повідомили у 2-му корпусі НГУ "Хартія".

За інформацією підрозділу, пошуково-ударне угруповання "Хартія" спільно з тактичним угрупованням "Куп'янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати в результаті успішної операції під керівництвом командування корпусу. У межах бойових дій було взято під контроль ключову адміністративну будівлю в центрі Куп'янська.

У корпусі також оприлюднили відео штурму міської ради, зняте на нагрудні камери бійців 4-го батальйону "Хартії". Під час операції розвідувально-ударна група цього батальйону встановила державний прапор України над будівлею мерії.

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський зазначив, що Куп'янська операція стала прикладом ефективності підходу підрозділу. За його словами, завдяки ретельному плануванню, підготовці командирів і штабів, а також високому рівню навчання особового складу, ворога вдається зупиняти та знищувати, що і становить основу так званого методу "Хартії".

 

 Автор: Сергій Ваха

