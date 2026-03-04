Якщо переговори з РФ щодо України проваляться: Каллас розповіла про план як діятимуть союзники

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас розповіла про те, як діятимуть союзники на випадок, якщо переговори з Росією щодо України проваляться. Про це вона повідомила в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

За її словами, Євросоюз у такому разі продовжить тиск на країну-агресорку. Вона висловила переконання, що настане момент, коли Москва буде нездатна фінансувати війну, адже залишиться без грошей. Разом з цим продовжиться активна підтримка Києва.

"Наш план був дуже чітким: з одного боку — підтримувати Україну, а з іншого — чинити тиск на Росію. Ми бачимо, що справи у Росії йдуть не дуже добре. Її економіка не в кращому стані, їм довелося підвищити податки, вони мають великі проблеми з набором солдатів. Тож якщо ми продовжуватимемо цей тиск, настане момент, коли агресор може просто залишитися без грошей для фінансування цієї війни", — пояснила вона.

Каллас провела аналогію з Афганістаном, зазначивши, що російська сторона зупинилася тільки тоді, коли закінчилися кошти.

Росія висуває максималістські вимоги, вимагає те, що ніколи їй не належало, а потім ставить ультиматуми, застосовує силу і чекає, що на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують їй те, чого не мала, додала вона.

Також Верховна представниця ЄС із закордонних справ надала представникам країн, що входять до єврозони, документ з переліком поступок, яких потрібно вимагати від Росії під час переговорів з Україною. Зокрема, з документа випливає те, що мир та безпека неможливі без участі країн Євросоюзу за столом переговорів та без урахування ключових інтересів ЄС. У тексті подано максималістський погляд на те, що має робити РФ. Один із дипломатів повідомив, що Євросоюз відповідає на вимоги російських максималістів щодо України.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація готується до нового раунду переговорів із представниками РФ та США. Зустрічі попередньо заплановані на 5–9 березня 2026 року.