Канада та Австралія уклали нову угоду: Карні в Канберрі закликав середні держави об’єднуватися

Австралія та Канада оголосили про підписання нових домовленостей у сфері критично важливих корисних копалин. Про це заявили в четвер під час візиту прем’єр-міністра Канади Марк Карні до Австралії.

Карні виступив зі зверненням до парламенту в Канберрі — це перший виступ канадського лідера перед австралійськими законодавцями з 2007 року. Візит став частиною його багатоденної поїздки країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що також охоплює Японію та Індію.

У своїй промові Карні наголосив на ролі так званих «середніх держав» у світі, де посилюється конкуренція великих гравців.

«У світі суперництва великих держав середні держави мають вибір: змагатися за прихильність або об’єднуватися заради сили», — заявив він.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, представляючи канадського колегу, підкреслив близькість відносин між двома країнами та спільне бачення викликів.

«Австралія і Канада є середніми державами у світі, що змінюється. Ми не можемо повернути його назад, але можемо підтримати себе, наших громадян і одне одного», — зазначив Албанезе.

Нові угоди щодо критичних копалин мають на меті посилити співпрацю у стратегічних галузях на тлі глобальної конкуренції за ресурси.

Зауважимо, що вчора прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його підтримка військових дій США проти Ірану супроводжується “жалем”, оскільки цей конфлікт є ще одним прикладом “провалу міжнародного порядку”.

“Ми закликаємо всі сторони, включаючи США та Ізраїль, дотримуватися правил міжнародної взаємодії. Канада закликає до швидкого припинення військових дій і готова допомогти в досягненні цієї мети”, — заявив Карні на пресконференції в Сіднеї в середу, 4 березня.

Він зазначив, що Ізраїль і США діяли без залучення Організації Об'єднаних Націй або союзників, включаючи Канаду.

Водночас Карні сказав, що згоден з метою запобігання отриманню Іраном ядерної зброї або запобіганню подальшій загрозі міжнародному миру та безпеці через підтримку тероризму.

“Іранський режим неодноразово порушував міжнародне право, тероризував цілий регіон, а відтак і весь світ, включаючи вбивство канадців. Ми зайняли таку позицію, тому що вважаємо ядерну загрозу та експорт тероризму Іраном протягом десятиліть однією з найсерйозніших загроз міжнародному миру та безпеці”, — заявив Карні.

Але водночас вказав, що “це не є карт-бланшем” для США та Ізраїлю.

На перший погляд, удари по Ірану здаються “несумісними з міжнародним правом”, сказав Карні, хоча й додав, що пояснювати свої дії повинні США та Ізраїль, а він не є експертом з міжнародного права. Вказуючи на черговий “провал міжнародного порядку”, прем'єр Канади згадав свою промову в Давосі, де він також заявив про “розрив міжнародного порядку”.

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила в понеділок, 2 березня, що Оттава не планує брати участь у військових ударах чи операціях.