﻿
Економіка

Курс долара знову б’є рекорд: гривня ослабла до історичного максимуму

Курс долара знову б’є рекорд: гривня ослабла до історичного максимуму

Національний банк України встановив на сьогодні, 6 березня, офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, що на 9 копійок вище попереднього показника. Це новий історичний максимум курсу долара в Україні – попередній рекорд було зафіксовано 5 березня на рівні 43,72 грн/дол.

Курс євро також зміцнився: офіційний курс встановлено на рівні 50,90 грн/євро, що на 7 копійок вище попереднього показника.

На міжбанківському валютному ринку котирування встановилися на рівні:

- гривня до долара: 43,64–43,67 грн/дол.

- гривня до євро: 50,80–50,83 грн/євро.

Зростання курсу валют відбувається на тлі підвищеного попиту на іноземну валюту та коливань на світових ринках, що підтримує тенденцію послаблення гривні.

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ встановив ліміти на зняття готівки.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУкурс доларакурс євро
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ВМС України знищили російський гелікоптер Ка-27 у Чорному морі
Війна 05.03.2026 18:05:22
ВМС України знищили російський гелікоптер Ка-27 у Чорному морі
Читати
Міст Патона дозволили експлуатувати, але з обмеженнями для транспорту
Столиця 05.03.2026 17:51:29
Міст Патона дозволили експлуатувати, але з обмеженнями для транспорту
Читати
Зеленський виступив проти відновлення нафтопроводу "Дружба" після ударів РФ
Енергетика 05.03.2026 17:21:22
Зеленський виступив проти відновлення нафтопроводу "Дружба" після ударів РФ
Читати

Популярнi статтi