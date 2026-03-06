Курс долара знову б’є рекорд: гривня ослабла до історичного максимуму

Національний банк України встановив на сьогодні, 6 березня, офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, що на 9 копійок вище попереднього показника. Це новий історичний максимум курсу долара в Україні – попередній рекорд було зафіксовано 5 березня на рівні 43,72 грн/дол.

Курс євро також зміцнився: офіційний курс встановлено на рівні 50,90 грн/євро, що на 7 копійок вище попереднього показника.

На міжбанківському валютному ринку котирування встановилися на рівні:

- гривня до долара: 43,64–43,67 грн/дол.

- гривня до євро: 50,80–50,83 грн/євро.

Зростання курсу валют відбувається на тлі підвищеного попиту на іноземну валюту та коливань на світових ринках, що підтримує тенденцію послаблення гривні.

