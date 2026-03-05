Міст Патона дозволили експлуатувати, але з обмеженнями для транспорту

Міст імені Патона через річку Дніпро у Києві можна і надалі експлуатувати, але рух транспортних засобів має здійснюватися з дотриманням встановлених обмежень. Про це 5 березня повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Рішення ухвалили на нараді на базі КП «Київавтошляхміст» за участю представників Український інститут сталевих конструкцій імені Шимановського.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, обмеження передбачають:

заборону в’їзду транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

збереження чинної схеми руху: дві смуги з правого на лівий берег, три смуги з лівого на правий.

Міст Патона введено в експлуатацію у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварний міст довжиною понад 1,5 км.

У КМДА нагадали, що вагові обмеження та зміни в організації руху були запроваджені ще у 2020 році для зменшення навантаження на споруду. За результатами технічного обстеження 2025 року визначили стан мосту, умови його подальшої експлуатації та першочергові заходи для утримання.

Протягом останніх п’яти років мостовики провели: очищення головних балок, підсилення ділянок перильної огорожі, ремонт гранітних плит парапетів, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття, заливку тріщин, ремонт деформаційних швів та демонтаж оздоблення на в’їзній колоні лівого берега.

Фахівці КП «Київавтошляхміст» здійснюють постійний моніторинг технічного стану мосту, окрім планових обстежень.