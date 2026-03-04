﻿
Трамп назвав місце України у своєму списку приорітетів

Президент Дональд Трамп заявив, що питання війни Росія проти Україна залишається одним із найвищих пріоритетів у його політичному порядку денному. «Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одна з найлегших воєн для врегулювання», — заявив Трамп.

Американський лідер також зазначив, що між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним існує, за його словами, «величезна ненависть». «Це найвищий рівень ненависті, який я бачив у своєму житті», — наголосив президент США.

Трамп додав, що війна залишається високим пріоритетом не через її безпосередній вплив на Сполучені Штати, а через масштаби людських втрат. «За останні тижні загинули десятки тисяч солдатів. У середньому від 25 до 30 тисяч щомісяця. Це дурна війна, і я дуже хотів би побачити її кінець», — сказав він.

За словами Трампа, війна Росії проти України є найгіршою подією, яку світ бачив з часів Другої світової війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп озвучив Зеленському бажані строки завершення війни.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Трампмирні переговоривійна в Українізавершення війни
