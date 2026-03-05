Від початку великої війни з полону звільнено понад 6 тисяч українських захисників

У четвер, 5 березня, відбувся другий у 2026 році обмін військовополоненими між Україною та Росією. У межах першого етапу на Батьківщину повернулися 200 українських захисників. Кадри звільнення оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед звільнених — оборонці «Азовсталі» та Маріуполя, а також військові, які потрапили в полон у перший рік повномасштабного вторгнення. Наймолодшому зі звільнених — 27 років, найстаршому — 59.

Лубінець повідомив, що багато військових перебувають у складному психологічному стані, а частина з них має критично низьку вагу та потребує тривалого відновлення.

Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося повернути 6622 громадян України.

Голова російської переговорної делегації Владімір Мєдінський заявив, що сторони домовилися про обмін у форматі «500 на 500». За його словами, вже завтра очікується повернення ще 300 українців.

Попередній обмін відбувся 5 лютого — тоді до України повернулися 150 військових і семеро цивільних.