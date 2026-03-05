﻿
Столиця

23 березня в школах Києва розпочнуться весняні канікули, – КМДА

23 березня в школах Києва розпочнуться весняні канікули, – КМДА

У Києві цьогоріч весняні канікули у школярів традиційно триватимуть тиждень — з 23 по 29 березня. Про це повідомили у КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в січні школи вже мали вимушені двотижневі канікули, згідно з розпорядженням Кабміну. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул. Водночас міська влада врахувала позицію освітянської спільноти, яка запропонувала не скасовувати відпочинок.

“Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року”, — зазначив Валентин Мондриївський.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївКМДАшколивесняні канікули
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Азербайджан заявив про атаку іранських дронів, Тегеран усе заперечує
Свiт 05.03.2026 16:08:21
Азербайджан заявив про атаку іранських дронів, Тегеран усе заперечує
Читати
Іран нищить світовий інтернет: світ готується до цифрового блекауту
Свiт 05.03.2026 15:51:38
Іран нищить світовий інтернет: світ готується до цифрового блекауту
Читати
Смертоносна «посилка» з дрона: СБУ затримала агентку, що готувала вибух біля ТЦК на Донеччині
Війна 05.03.2026 15:33:57
Смертоносна «посилка» з дрона: СБУ затримала агентку, що готувала вибух біля ТЦК на Донеччині
Читати

Популярнi статтi