23 березня в школах Києва розпочнуться весняні канікули, – КМДА

У Києві цьогоріч весняні канікули у школярів традиційно триватимуть тиждень — з 23 по 29 березня. Про це повідомили у КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в січні школи вже мали вимушені двотижневі канікули, згідно з розпорядженням Кабміну. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул. Водночас міська влада врахувала позицію освітянської спільноти, яка запропонувала не скасовувати відпочинок.

“Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року”, — зазначив Валентин Мондриївський.