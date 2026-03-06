Погода 6 березня: до +11° і без значних опадів

Сьогодні на територію країни поширюватиметься поле підвищеного атмосферного тиску із Західної Європи. Водночас атмосферний фронт спричинить опади у південно-східних та східних областях - можливі невеликий мокрий сніг і дощ. Температура повітря становитиме +1-6°, а на заході країни та півдні Одещини повітря прогріється до +6-11°, повідомили синоптики.

У Київ та області опади не прогнозуються. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. У столиці температура повітря становитиме +3-5°, в області — +1-6°.

