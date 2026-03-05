Президент Володимир Зеленський заявив, що питання відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами, має не лише технічний, а й політичний характер. Про це він сказав під час брифінгу 5 березня, інформує Суспільне.

За словами президента, Україна не перешкоджає можливому доступу представників Європейської комісії до об’єкта, однак вважає достатнім власне підтвердження факту руйнувань. Так він відповів на вимоги Угорщини та Словаччини допустити іноземних фахівців для перевірки стану трубопроводу.

«Ми незалежна держава. Росія неодноразово руйнувала наш нафтопровід, були поранені після другої атаки. Ми чітко сказали, що є руйнація. Думаю, нашого слова достатньо», — зазначив президент.

Водночас він повідомив, що Україна очікує офіційного звернення від Угорщини та інших країн ЄС щодо можливого інспектування пошкодженої інфраструктури.

Президент також наголосив, що його позиція полягає у невідновленні прокачування російської нафти цим маршрутом. За його словами, про це він заявляв керівникам європейських держав і представникам керівництва Євросоюзу. Зеленський підкреслив, що питання пов’язане з принципами, адже йдеться про транспортування російської нафти в умовах війни.

Водночас він визнав, що в ЄС обговорюють прив’язку фінансової допомоги Україні, зокрема кредиту на 90 мільярдів євро, до відновлення роботи трубопроводу.

Голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький уточнив, що ключові пошкодження сталися 27 січня 2026 року в районі міста Броди, де була зруйнована основна перекачувальна станція.

За його словами, відновлення потребує комплексного підходу: йдеться про ремонт насосних агрегатів, компресорів, кабельних естакад, систем управління та електроніки. Окремо необхідно облаштувати скидний резервуар для запобігання надмірному тиску та можливим екологічним наслідкам.

Корецький наголосив, що під час робіт важливо не допустити екологічної катастрофи у Львівській області та враховувати ризики нових атак з боку Росії. Після обстрілу рятувальники змогли запобігти витоку нафти та можливому забрудненню річки Стир.

За його словами, протягом найближчих місяця-півтора планується забезпечити технологічну можливість роботи інфраструктури, паралельно готуючи проєктно-кошторисну документацію для повного відновлення або створення альтернативних підземних резервуарів.