Вашингтон назвав “непотрібною” резолюцію щодо захисту енергетики України

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію щодо наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України для ядерної безпеки. Водночас Сполучені Штати Америки виступили проти документа, повідомляє Reuters.

Удари Росії по електричних підстанціях, які забезпечують живлення ядерних об’єктів, створюють серйозні ризики для безпеки. «Удари по електричних підстанціях, що забезпечують живлення ядерних об’єктів, — це не просто чергова атака. Це свідома спроба створити умови для блекауту та підвищити ризик ядерного інциденту», — заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У заяві міністра також зазначається, що такі дії Росії можна розцінювати як «ядерний тероризм», оскільки Москва продовжує створювати ризики для ядерної безпеки через окупацію Запорізької атомної електростанції та удари по енергосистемі, яка забезпечує роботу систем безпеки українських АЕС.

Водночас США вперше не підтримали відповідну резолюцію. Перед голосуванням американська сторона заявила, що підтримує роботу МАГАТЕ, однак не вважає доцільним ухвалення «непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією».

Під час голосування проти документа, окрім США, виступили Росія, Китай та Нігер. Загалом резолюцію підтримали 20 країн, ще 10 держав утрималися.

