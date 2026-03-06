Дорожній патруль Каліфорнії затримав Брітні Спірс за водіння у нетверезому стані

Американську співачку Брітні Спірс затримали в окрузі Вентура у штаті Каліфорнія за водіння в нетверезому стані, пише The Guardian.

Каліфорнійський дорожній патруль зупинив автомобіль співачки приблизно о 21:28 за місцевим часом у середу, 4 березня. Після зупинки її затримали та одягли кайданки.

Офіційно затримання оформили вже вночі – близько 03:02 у четвер, 5 березня. Через кілька годин Спірс відпустили. Судове засідання призначили на 4 травня.

Згідно з інформацією, автомобіль співачки евакуювали.

Після звільнення Брітні Спірс видалила свій профіль в Instagram.

Як зазначається, це не перший випадок, коли у Брітні Спірс виникають юридичні проблеми. У 2007 році їй висунули обвинувачення у дрібному правопорушенні після інциденту з наїздом на пішохода та залишенням місця події. Згодом справу закрили після того, як співачка відшкодувала завдані збитки.