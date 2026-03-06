Інкасаторське авто «Ощадбанку» з десятками мільйонів валюти та золотом викрали у Будапешті

В Будапешті угорська влада затримала два інкасаторські автомобілі та сімох співробітників Ощадбанку, які перевозили валюту та банківські метали між Австрією та Україною. Українська сторона заявляє про можливе захоплення заручників і вимагає негайного звільнення своїх громадян. Про це йдеться в офіційній заяві банку.

За даними «Ощадбанку», інцидент стався 5 березня 2026 року під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank International в Австрії та українським держбанком.

Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані угорською стороною без пояснення причин.

Згідно з даними GPS-трекінгу, транспортні засоби наразі перебувають у центрі Будапешту поблизу однієї з силових структур. Місцезнаходження автомобілів підтвердили представники посольства України в Угорщина та Міністерство закордонних справ України.

Водночас доля семи співробітників банку наразі невідома, зв’язку з ними немає.

У банку наголосили, що перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди та відповідно до чинних європейських митних процедур. У затриманих автомобілях знаходилось :

- 40 млн доларів США

- 35 млн євро

- 9 кг золота

Загальна вартість вантажу становить понад 70 млн доларів.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян України. Також планується звернення до Європейський Союз щодо правової оцінки дій угорської влади, зазначили в МЗС України.

В українській заяві дії Будапешта назвали «державним тероризмом і рекетом» та пов’язали їх із риторикою прем’єра Угорщини Віктор Орбан.

Наразі офіційної реакції угорської влади на звинувачення немає.

Як повідомляло раніше ForUa, Угорщина знову розгортає свої війська на кордоні з Україною під приводом захисту енергосистеми.