Війна

Нова загроза: ворог почав застосовувати смертоносні дрони нового покоління

Російські війська почали використовувати новий варіант далекобійного ударного безпілотника – «Герань-5» – для атак проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що «Герань-5» розроблений на основі іранського дрона-перехоплювача та може уражати як наземні, так і повітряні цілі. За даними ГУР, безпілотник несе боєголовку вагою близько 90 кг та має дальність польоту близько 1000 км.

Аналітики ISW припускають, що для виробництва нового типу дрона Росія відкрила нову виробничу лінію на базі іранських технологій. Наразі невідомо, чи розміщене виробництво в спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, де виготовляють інші безпілотники лінійки «Герань».

За даними розвідки, окупанти працюють над запуском «Герань-5» з літаків, зокрема зі штурмовиків Су-25, а також над оснащенням безпілотників ракетами класу «повітря-повітря». Іранський прототип Karrar також може запускатися з винищувачів та нести ракети або авіабомби, виконуючи функції протиповітряної оборони.

Аналітики ISW застерігають, що модифікація безпілотників під удари по українських дронах-перехоплювачах і винищувачах може значно посилити шкоду від російських серій дальніх ударів на тлі розвитку українських систем протиповітряної оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, 832 тисячі вильотів і $20 млрд збитків РФ завдали СБС за сім місяців

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

ппообстріли УкраїниГерань-5модифікація безпілотниківбоєголовка
Популярнi статтi