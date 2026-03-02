﻿
Суспiльство

Погода 2 березня: без опадів, до +13°

Сьогодні в Україні опадів не очікується. На півночі й північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від +3° до +9°. На крайньому заході, півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +8-13°, повідомили синоптики.

У Київі та області також очікується суха погода. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. У столиці температура повітря +5-7°. В області температура становитиме +3-8°.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

потеплінняпогода в Україніпогода в Києвіпогода 2 березня
Популярнi статтi