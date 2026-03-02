Удар по «гаманцю» Кремля: Зеленський ініціює зміну законів ЄС для вилучення суден тіньового флоту РФ

Україна розпочала офіційне обговорення з керівництвом Європейського Союзу та лідерами Єврокомісії механізмів конфіскації суден російського «тіньового флоту». Ключовим аспектом переговорів є внесення змін до європейського законодавства, які дозволять не лише затримувати танкери, а й вилучати їхній вантаж.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Новини.LIVE.

Зміна правового поля ЄС За словами глави держави, простого затримання суден, які Росія використовує для обходу санкцій, недостатньо для ефективного тиску на агресора. Головною метою є створення юридичної бази для конфіскації сировини.

«Ми обговорювали питання щодо зміни відповідного європейського законодавства, щоб конфіскувати нафту з затриманих суден тіньового флоту Росії. Це проговорюється. Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримка — це одна історія», — наголосив Володимир Зеленський.

Чому це важливо «Тіньовий флот» РФ складається із сотень застарілих танкерів із непрозорою структурою власності та страхування. Вони дозволяють Кремлю продовжувати експорт нафти в обхід цінових обмежень, встановлених країнами G7 та ЄС.

Конфіскація нафти безпосередньо в портах або територіальних водах Євросоюзу може стати потужним економічним ударом по доходах Росії, які спрямовуються на фінансування війни. Наразі сторони працюють над юридичними формулюваннями, які дозволять імплементувати такі заходи в межах майбутніх санкційних пакетів.