В Одесі на ухилянтах щомісяця заробляли 30 мільйонів

В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом громадської організації "Україна – це матір" та створеного при ній добровольчого формування допомагала чоловікам за гроші уникати мобілізації.

"Керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, домовившись, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи", - повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.



За його словами, схема передбачала систему "тарифів".

"За $1 тис. особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За $3 тис надавався "VIP-пакет" без чергувань", - пояснив генпрокурор.



Зловмисники надавали послугу "зняття з розшуку" через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та "вирішення питань" у разі затримання.



Усіх учасників додавали до телеграм-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів.



"Щомісячна "абонплата" становила 3 тис грн. За відмову платити погрожували мобілізацією", - додав Кравченко.



Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО "УЦМ" уникали мобілізації при перевірках.



Зафіксовано отримання 40 тис. грн. і $3 тис. за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами.



Проведено 64 обшуки, вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.



"Щомісяця ділки заробляли до 30 млн. грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб", - резюмував Кравченко.



Учасникам схеми повідомлено про підозру за ст. 114-1, 362, 369-2 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, зловживання впливом). Суд обрав запобіжний захід − тримання під вартою без права застави.



"Окремо проведено обшуки в ТЦК та СП Одеської області. Перевіряємо причетність посадових осіб", - наголосив генпрокурор.