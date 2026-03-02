Новоросійськ у вогні: українські дрони вивели з ладу ключовий паливний вузол окупантів

Служба безпеки України разом із іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну операцію в глибокому тилу ворога. Цілями нічної атаки безпілотників стали ключові військові та логістичні об’єкти в порту «Новоросійськ», які Росія використовує для забезпечення окупаційних військ.

За даними джерел, бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ та їхні колеги по Силах оборони завдали точних ударів по об’єктах, що відіграють критичну роль у війні проти України.

Результати влучань

За попередньою інформацією, внаслідок роботи українських дронів було уражено:

Військові кораблі РФ , що базувалися в акваторії порту.

Засоби протиповітряної оборони : радар наведення 30Н6Е2, який входить до складу комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит», а також зенітний гарматно-ракетний комплекс «Панцир-С2».

Паливну інфраструктуру: під удар потрапили шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».

Наслідки для логістики ворога

На території порту з ночі триває масштабна пожежа. Термінал «Шесхарис» є одним із найпотужніших вузлів перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні РФ. Саме через цей об’єкт здійснюється постачання палива російським угрупованням, які ведуть бойові дії на території України.

Успішна операція суттєво підриває логістичні спроможності агресора та знижує ефективність захисту їхніх військових об’єктів у Чорноморському регіоні.