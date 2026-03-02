Іран погрожує жорсткою відповіддю без жодних обмежень

Іран має повне право на самооборону після здійснених атак і не встановлює для себе жодних обмежень у захисті свого народу. «Те, що ми робимо, є актом самооборони. Ніхто не може сказати нам, що ми не маємо права захищатися. Ми захищаємося, ми робимо все необхідне і не встановлюємо собі жодних обмежень у захисті нашого народу», — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Він також прокоментував наслідки атак для військової інфраструктури країни. За словами глави МЗС, Іран зазнав втрат серед командного складу, повідомляє TRT Haber. «Безсумнівно, ми втратили деяких наших командирів — це факт, і їхні імена вже були оприлюднені. Водночас інший факт полягає в тому, що у наших військових можливостях нічого не змінилося», — зазначив він.

Говорячи про перспективи домовленостей зі США, Арагчі заявив, що переговорний процес було зірвано через нинішню атаку, і така ситуація, за його словами, вже повторювалася раніше.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.