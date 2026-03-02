﻿
РФ прагне захопити чотири обласні центри та створити буферну зону на півночі — Паліса

Керівництво Росії не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити «буферні зони» на півночі, хоча наразі не має достатніх ресурсів.

Стратегічні цілі ворога залишаються масштабними: Москва розраховує на повне захоплення Донецької області та просування вглиб Дніпропетровської і Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть встановити контроль над ключовими містами півдня та сходу країни, зокрема над Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом та Одесою, заявив заступник керівника Офіс Президента України Павло Паліса.

«Вони хочуть максимально просунутися в Дніпропетровській та Запорізькій областях та створити умови, коли зможуть претендувати на захоплення ключових міст півдня», — підкреслив Паліса.

Він додав, що для окупації приблизно шести тисяч квадратних кілометрів на території Донецької області російським військам знадобиться близько півтора року та ресурс, який відповідає поточному угрупованню збройних сил РФ в Україні. «Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть», — зазначив заступник керівника ОП.

Як повідомляло раніше ForUa, на минулих переговорах російська сторона погодилися прийняти гарантії безпеки для України від США.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

