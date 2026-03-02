РФ нанесла 14 масованих ударів по Україні

Минула зима стала одним із найважчих іспитів для системи протиповітряної оборони України: протягом трьох зимових місяців Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії із Силами оборони України відбили 14 масованих комбінованих атак противника.

"За грудень-січень ворог здійснив 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі – Україна витримала ще сім масштабних обстрілів. Ворог комбінував пуски ударних БпЛА та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити ресурси", - повідомляють Повітряні сили.



Ворог системно нарощує застосування як штатної балістики (ракети "Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії, зокрема, типів "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.



Загалом за три місяці агресор випустив понад 700 ракет різних типів. Попри ці виклики, українське небо встояло. Енергетична система збережена завдяки професіоналізму зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп, радіотехнічних військ та авіації. Кожна перехоплена ракета – це доказ того, що ми стали сильнішими, технологічнішими та досвідченішими.



Ворог готує нові атаки, проте кожна одиниця нашої ППО перебуває у стані повної бойової готовності.



"Українська армія нині є однією з найсильніших і найдосвідченіших у світі, втім, наші захисники все ж потребують допомоги партнерів, зокрема регулярного постачання ракет для ППО, авіації та іншого озброєння, аби захистити українські міста від російської балістики, крилатих ракет та дронів", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Фото: Повітряні сили.