Критична межа пройдена: Федоров відверто розповів, чого не вистачає для захисту неба

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичну нестачу ракет типу ПАК-3 (Patriot Advanced Capability-3), які необхідні для захисту українських міст від російських балістичних ударів. Про це очільник оборонного відомства повідомив під час зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

За словами міністра, питання посилення ППО обговорювалося на найвищому державному рівні. Зокрема, розглядається варіант об'єднання зусиль із міжнародними партнерами.

Ключові тези виступу міністра:

Міжнародна співпраця: Україна ініціює створення спільних консорціумів з іноземними компаніями для прискорення виробництва протибалістичних ракет.

Власний потенціал: Михайло Федоров наголосив, що Україна має достатні технологічні можливості для самостійного виготовлення протибалістичних комплексів та ракет у майбутньому.

Складність розробок: Міністр визнав, що створення такої зброї є надскладним математичним та інженерним завданням, яке потребує значного часу та окремого проєктного підходу.

"Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", — підкреслив Михайло Федоров.

Розвиток власного виробництва засобів ППО розглядається як стратегічний крок для забезпечення довгострокової безпеки держави та зменшення залежності від зовнішніх постачань у критичних сегментах озброєння.