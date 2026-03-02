У лютому темпи наступу окупантів впали до мінімуму мінімуму

Упродовж лютого 2026 року російська армія окупувала 126 квадратних кілометрів української території. Це майже вдвічі менше, ніж у січні, та найнижчий показник із липня 2024 року, повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

Аналітики зазначають, що попри зменшення площі окупованих територій, інтенсивність атак суттєво не знизилася. Різниця у порівнянні із січнем становить лише 4%. «Єдине, що штурмові дії стали менш чисельними за складом учасників, тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерство оборони України», — наголосили у DeepState.

Найбільша кількість штурмових дій у лютому традиційно припала на Покровський напрямок — 31%. Ще 21% атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, 13% — на Костянтинівському, 7% — на Лиманському. За словами аналітиків, ці показники майже не відрізняються від січневих.

Водночас найбільше територіальних просувань ворог здійснив на Покровському напрямку — 32%. Далі йдуть Слов’янський та Краматорський напрямки з показниками 23% та 16% відповідно. Сукупно на них припало 39% усіх просувань при 9% від загальної кількості атак. На Костянтинівський напрямок припало 21% просувань, на територію Сумської області — 7%.

