Культура

У центрі Києва відреставрують історичну пам'ятку за 23 мільйони гривень

Історичну будівлю на вулиці Олеся Гончара, 55-а, де нині розташовується управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), очікує масштабна реставрація. На оновлення архітектурної пам'ятки планують спрямувати 23 670 348 гривень.

Відповідний тендер уже оприлюднено в системі Prozorro. Визначення виконавця робіт заплановане на 9 березня, а весь комплекс реставраційних заходів має бути завершений до 1 жовтня 2026 року.

Що передбачає проєкт

Мова йде не про звичайний косметичний ремонт, а про складну наукову реставрацію. Проєкт отримав позитивний експертний висновок і включає:

  • Збереження автентичності: відновлення та консервацію історичних елементів фасаду та інтер'єру.

  • Зміцнення конструкцій: реставрацію опорних елементів будівлі.

  • Модернізацію: пристосування приміщень під сучасні потреби служби без втрати їхньої історичної цінності.

Подвійний контроль якості

З огляду на значну вартість та статус будівлі, процес супроводжуватиметься посиленим наглядом:

  1. Незалежна перевірка: акти виконаних робіт аналізуватиме сторонній експерт.

  2. Технічна експертиза: за відповідністю робіт стандартам стежитиме експертно-криміналістичний центр МВС.

Історична довідка: Будівля на Гончара, 55-а є частиною комплексу «Вищі жіночі курси», спорудженого у 1911–1913 роках. Це значущий освітній проєкт початку XX століття, що має статус пам'ятки архітектури.

 Автор: Наталка Печерська

