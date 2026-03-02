У центрі Києва відреставрують історичну пам'ятку за 23 мільйони гривень

Історичну будівлю на вулиці Олеся Гончара, 55-а, де нині розташовується управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), очікує масштабна реставрація. На оновлення архітектурної пам'ятки планують спрямувати 23 670 348 гривень.

Відповідний тендер уже оприлюднено в системі Prozorro. Визначення виконавця робіт заплановане на 9 березня, а весь комплекс реставраційних заходів має бути завершений до 1 жовтня 2026 року.

Що передбачає проєкт

Мова йде не про звичайний косметичний ремонт, а про складну наукову реставрацію. Проєкт отримав позитивний експертний висновок і включає:

Збереження автентичності: відновлення та консервацію історичних елементів фасаду та інтер'єру.

Зміцнення конструкцій: реставрацію опорних елементів будівлі.

Модернізацію: пристосування приміщень під сучасні потреби служби без втрати їхньої історичної цінності.

Подвійний контроль якості

З огляду на значну вартість та статус будівлі, процес супроводжуватиметься посиленим наглядом:

Незалежна перевірка: акти виконаних робіт аналізуватиме сторонній експерт. Технічна експертиза: за відповідністю робіт стандартам стежитиме експертно-криміналістичний центр МВС.