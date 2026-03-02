У центрі Києва відреставрують історичну пам'ятку за 23 мільйони гривень

Історичну будівлю на вулиці Олеся Гончара, 55-а, де нині розташовується управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), очікує масштабна реставрація. На оновлення архітектурної пам'ятки планують спрямувати 23 670 348 гривень.
Відповідний тендер уже оприлюднено в системі Prozorro. Визначення виконавця робіт заплановане на 9 березня, а весь комплекс реставраційних заходів має бути завершений до 1 жовтня 2026 року.
Що передбачає проєкт
Мова йде не про звичайний косметичний ремонт, а про складну наукову реставрацію. Проєкт отримав позитивний експертний висновок і включає:
Збереження автентичності: відновлення та консервацію історичних елементів фасаду та інтер'єру.
Зміцнення конструкцій: реставрацію опорних елементів будівлі.
Модернізацію: пристосування приміщень під сучасні потреби служби без втрати їхньої історичної цінності.
Подвійний контроль якості
З огляду на значну вартість та статус будівлі, процес супроводжуватиметься посиленим наглядом:
Незалежна перевірка: акти виконаних робіт аналізуватиме сторонній експерт.
Технічна експертиза: за відповідністю робіт стандартам стежитиме експертно-криміналістичний центр МВС.
Автор: Наталка Печерська
Історична довідка: Будівля на Гончара, 55-а є частиною комплексу «Вищі жіночі курси», спорудженого у 1911–1913 роках. Це значущий освітній проєкт початку XX століття, що має статус пам'ятки архітектури.