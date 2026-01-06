832 тисячі вильотів і $20 млрд збитків РФ завдали СБС за сім місяців

Сили безпілотних систем Збройних сил України оприлюднили вражаючі дані про результати своєї роботи: за 7 місяців від моменту створення оператори українських дронів уразили понад 168 тисяч цілей противника. Орієнтовна вартість знищеного російського озброєння та техніки становить 20 мільярдів доларів.

За цей період українські безпілотники здійснили понад 832 тисячі бойових вильотів, постійно завдаючи ударів по позиціях та техніці окупантів на всіх активних фронтах.

Серед уражених цілей:

532 танки та інша бронетехніка,

близько 2 500 гармат та гаубиць,

майже 7 700 одиниць автотехніки та понад 5 500 мототранспортних засобів,

понад 50 тисяч російських військових.

Особливо показово, що українські оператори безпілотників здійснили удари на території Росії, уразивши понад 350 цілей. Це демонструє не лише ефективність систем СБС, а й здатність України завдавати ударів по логістичних та військових об’єктах окупанта поза межами фронту.

Відзначається, що успішна робота дронів дозволяє серйозно зменшити бойовий потенціал ворога, уражати його ключові військові ресурси та впливати на темп наступальних операцій.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони запалили трубопровід, два судна і два причали на Тамані.