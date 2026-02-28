﻿
Атака США та Ізраїлю на Іран загрожує постачанню систем ППО для України — FT

Можлива ескалація конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном може критично виснажити запаси ракет-перехоплювачів, що безпосередньо вплине на оборонні спроможності України. Про це повідомляє видання Financial Times.

Виснаження запасів США

За даними аналітиків, під час попередніх масштабних атак з боку Ірану США та Ізраїль витрачали ракети-перехоплювачі рекордними темпами. Вашингтон уже стикається з серйозними труднощами у поповненні цих резервів через обмежені потужності оборонної промисловості.

Ключові ризики для України

Головною проблемою є дефіцит боєприпасів до сучасних систем протиракетної оборони:

  • Системи THAAD: Брак ракет до цих комплексів викликає найбільше занепокоєння.

  • Конкуренція за ресурси: Оскільки США змушені перекидати додаткові засоби ППО на Близький Схід для захисту власних баз та Ізраїлю, обсяги допомоги для Києва можуть суттєво скоротитися.

  • Темпи виробництва: Промисловість США не встигає за темпами використання ракет у двох зонах активних бойових дій одночасно.

«США мають обмежений запас перехоплювачів, і якщо конфлікт на Близькому Сході перейде у фазу тривалої війни на виснаження, це поставить під питання подальшу підтримку України», — зазначають експерти FT.

Наразі Пентагон намагається збалансувати потреби союзників, проте нова хвиля ескалації змусить Вашингтон робити складний вибір між регіонами.

 Автор: Галина Роюк

