Мільйони під матрацом та золото в шафах: у Вінниці викрили медикинь, які «торгували» інвалідністю

Правоохоронці Вінниці викрили масштабну корупційну схему, організовану двома медичними працівницями. Сімейна лікарка приватної клініки та завідувачка відділення міської лікарні налагодили прибутковий «бізнес» на виготовленні фіктивних медичних документів.

Суть злочинної схеми

За даними слідства, спільниці діяли за чітким алгоритмом:

Сімейна лікарка підбирала «клієнтів», які бажали отримати групу інвалідності без законних підстав.

Вона направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки відділення міської лікарні.

Там готувався повний пакет документів для подальшого встановлення ІІ групи інвалідності.

Один із задокументованих епізодів стосується отримання хабаря у розмірі 4600 доларів США за повний цикл оформлення фальшивих паперів.

Вражаючі знахідки під час обшуків

У лютому підозрюваних затримали. Під час обшуків за місцями їхньої роботи та проживання правоохоронці виявили справжні статки:

956 000 гривень;

221 000 доларів США;

5 740 євро готівкою;

87 одиниць ювелірних виробів;

Чорнові записи з іменами «пацієнтів» та сумами отриманих від них коштів.

Правові наслідки

Вінницька обласна прокуратура вже повідомила фігуранткам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення документів. ч. 3 ст. 368 — одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або групою осіб. ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення медикинь від займаних посад. Слідство триває.