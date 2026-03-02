Підліток готував новий теракт у центрі Харкова

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли новому теракту в Харкові.

За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував вибух у центрі прифронтового міста, повідомляє СБУ.



16-річний фігурант власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.



Далі рашисти мали організувати фейковий виклик на 102, щоб «заманити» поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП.



Російське гру завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналі.



В обмін на обіцянки «швидких підробітків» він прибув до Харкова, де отримав від куратора з рф координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП.



Агент відніс «пакунок» до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.



У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів.



Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.