﻿
Війна

Підліток готував новий теракт у центрі Харкова

Підліток готував новий теракт у центрі Харкова

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли новому теракту в Харкові.

За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував вибух у центрі прифронтового міста, повідомляє СБУ.

16-річний фігурант власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку. 

Далі рашисти мали організувати фейковий виклик на 102, щоб «заманити» поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців. 

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП. 

Російське гру завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналі. 

В обмін на обіцянки «швидких підробітків» він прибув до Харкова, де отримав від куратора з рф координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП. 

Агент відніс «пакунок» до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста. 

У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів. 

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). 

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнатерактХарківагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ціни на популярний овоч за тиждень рекордно злетіли
Економіка 02.03.2026 11:14:13
Ціни на популярний овоч за тиждень рекордно злетіли
Читати
Загроза терору в Європі: Іран активує свої «сплячі осередки»
Свiт 02.03.2026 10:54:24
Загроза терору в Європі: Іран активує свої «сплячі осередки»
Читати
Ціни на нафту скакнули до рекордних позначок
Економіка 02.03.2026 10:15:29
Ціни на нафту скакнули до рекордних позначок
Читати

Популярнi статтi