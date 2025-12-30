﻿
Війна

Війна втрачає популярність: підтримка росіянами СВО рекордно впала

Нещодавні результати опитування свідчать, що внутрішня підтримка так званої «спеціальної воєнної операції» (СВО), яку Росія оголосила проти України, значно знизилася.

Раніше вважалося, що війна, розпочата режимом Володимира Путіна у лютому 2022 року, користувалася підтримкою більшості росіян. Європейські чиновники навіть вважали стабільно високий рейтинг президента доказом популярності військових дій. Через це, як зазначає Forbes, у Європі були введені обмеження на поїздки для росіян, аби ускладнити доступ до Єврозони.

Проте останні дані свідчать про зміну настроїв. Опитування московського «Левада-центру», проведене в середині грудня серед приблизно 1600 респондентів, показало, що лише 25% росіян підтримують продовження війни. Водночас 66% респондентів висловилися за початок мирних переговорів, щоб покласти край затяжному конфлікту. Це найнижчий показник підтримки бойових дій з початку російської агресії.

Водночас підтримка збройних сил Росії залишається високою і становить 73%, а популярність Путіна як особистості — 52%. Видання зазначає, що оцінювати суспільні настрої у Росії стає дедалі складніше через авторитарний характер режиму, який обмежує свободу соціологічних досліджень. Навіть «Левада-центр» змушений діяти в межах параметрів уряду, інакше йому загрожує закриття.

Хоча Росія не є демократичною країною, і думка громадян безпосередньо не впливає на рішення еліти, зниження ентузіазму щодо війни свідчить про проблеми для Путіна та демонструє, що конфлікт дедалі більше сприймається як нелегітимний у країні.

Як повідомляло раніше ForUa, в українців суттєво зменшилася віра в НАТО як гаранта безпеки України.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирні переговориопитування росіянпідтримка війни в РФЛевада-центр
