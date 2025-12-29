В українців суттєво зменшилася віра в НАТО як гаранта безпеки України

В Україні за рік суттєво зменшилася частка громадян, які вважають вступ до НАТО найкращою гарантією безпеки держави. Якщо торік такої думки дотримувалися 55% опитаних, то нині — 38%. Про це свідчать результати соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імени Ілька Кучеріва.

Найвищою підтримка вступу до НАТО залишається у західних областях, де цей варіант обрали 53% респондентів. У центральних регіонах вступ до Альянсу також є домінуючим, однак менш однозначно — його підтримали 39% опитаних. Натомість у південних і особливо східних областях рівень підтримки значно нижчий — 32,5% та 22% відповідно.

Вступ до НАТО найчастіше підтримують респонденти, які вірять у перемогу України — майже половина з них називає цей шлях оптимальним. Водночас серед тих, хто не поділяє віри у перемогу, зростає популярність альтернативних моделей безпеки. Зокрема, суттєво збільшилася підтримка нейтрального статусу з міжнародними гарантіями безпеки, а також варіанту опори виключно на власні оборонні спроможності без зовнішніх гарантій.

Як зазначають автори дослідження, зниження підтримки вступу до НАТО не означає зростання симпатій до позаблокового статусу загалом. Йдеться радше про перерозподіл очікувань у бік менш амбітних або більш гнучких форматів безпеки. За рік також зросла кількість тих, хто покладає надії на двосторонні угоди про стратегічну оборонну співпрацю з окремими країнами НАТО.

Соціологи наголошують, що ці зміни свідчать не стільки про трансформацію ціннісних орієнтацій українців, скільки про зростання сумнівів щодо реалістичності швидкого вступу України до НАТО в умовах затяжної війни та суперечливих сигналів від міжнародних партнерів.

Водночас опитування показало, що для більшості громадян неприйнятними залишаються вимоги визнати окуповані території російськими або відмовитися від курсу на НАТО в обмін на припинення війни.

Опитування проводили методом особистих інтерв’ю з 5 до 16 грудня 2025 року серед 2000 респондентів віком від 18 років на територіях, що контролюються урядом України та не охоплені бойовими діями. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.