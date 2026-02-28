﻿
Свiт

В Ірані уламки ракети впали на школу: загинуло щонайменше 36 дітей

В Ірані уламки ракети впали на школу: загинуло щонайменше 36 дітей

В Ірані сталася масштабна трагедія внаслідок ескалації бойових дій у регіоні. Як повідомляють іранські державні медіа, щонайменше 36 учениць початкової школи для дівчат загинули через падіння уламків ракети.

Деталі інциденту

Трагічна подія сталася під час чергової хвилі обстрілів. Уламки ракети влучили прямо у будівлю навчального закладу в момент, коли там тривали заняття. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може зрости. Наразі офіційні джерела підтверджують загибель 36 дітей, ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Контекст: Ескалація на Близькому Сході

Цей інцидент став частиною масштабного конфлікту, який експерти вже називають другою фазою війни. Ситуація в регіоні різко загострилася за останні кілька годин:

  • Масований удар: Близький Схід перебуває під інтенсивним ракетним обстрілом.

  • Реакція США: Сполучені Штати підняли в повітря свою транспортну та стратегічну авіацію, що свідчить про підготовку до масштабних логістичних операцій або перекидання додаткових сил.

  • Гуманітарна криза: Загибель дітей у початковій школі стала найкривавішим епізодом поточної доби, викликавши хвилю обурення в міжнародному співтоваристві.

Ситуація залишається напруженою, а загроза нових ударів зберігається по всій території регіону.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

школадітивійнаІран
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів
Енергетика 27.02.2026 18:55:56
Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів
Читати
Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька
Культура 27.02.2026 18:43:01
Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька
Читати
Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7
Війна 27.02.2026 18:07:39
Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7
Читати

Популярнi статтi