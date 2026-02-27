﻿
Війна

Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7

Компанія Fire Point, відома виробництвом української крилатої ракети «Фламінго», продемонструвала випробування нової балістичної ракети FP-7. Відео пуску оприлюднив співвласник компанії Денис Штілерман.

Раніше під час міжнародної оборонної виставки MSPO у Польщі компанія представила технічні характеристики ракети.

Згідно з оприлюдненими даними, FP-7 здатна вражати цілі на відстані до 200 кілометрів, розвиває максимальну швидкість до 1500 метрів за секунду та має кругове ймовірне відхилення близько 14 метрів. Бойова частина ракети становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту — до 250 секунд.

Раніше фахівці відзначали схожість балістичних ракет від української Fire Point із зенітними ракетами від російського зенітного ракетного комплексу С-400.

 Автор: Богдан Моримух

