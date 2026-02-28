﻿
Свiт

Іран завдав масованих ударів по базах США: палає база ВМС США у Бахрейні

Іран завдав масованих ударів по базах США: палає база ВМС США у Бахрейні

Сполучені Штати ніколи раніше не стикалися з такою кількістю одночасних атак на свої військові об’єкти за межами країни. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, йдеться про масовану ракетну атаку з боку Ірану, під час якої системи протиповітряної оборони США перехоплювали одразу кілька цілей у різних регіонах Близького Сходу.

Масштабна пожежа на базі у Бахрейні

У мережі з’явилося відео масштабної пожежі на базі ВМС США в Бахрейні після влучання іранської ракети. На кадрах видно густий чорний дим і полум’я, що охопило частину інфраструктури об’єкта.

Йдеться про об’єкти, пов’язані з діяльністю П’ятого флоту США, який дислокується в регіоні Перської затоки та відповідає за операції на Близькому Сході.

Безпрецедентна інтенсивність атак

Американські військові джерела наголошують, що одночасність і географія ударів стали безпрецедентними для США. За інформацією WSJ, системи ППО змушені були перехоплювати кілька іранських ракет практично синхронно.

Офіційний Вашингтон наразі оцінює масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки. Питання подальшої відповіді США залишається відкритим і може суттєво вплинути на безпекову ситуацію в регіоні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАВМС СШАБахрейнвійськові бази США
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів
Енергетика 27.02.2026 18:55:56
Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів
Читати
Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька
Культура 27.02.2026 18:43:01
Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька
Читати
Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7
Війна 27.02.2026 18:07:39
Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7
Читати

Популярнi статтi