Іран завдав масованих ударів по базах США: палає база ВМС США у Бахрейні

Сполучені Штати ніколи раніше не стикалися з такою кількістю одночасних атак на свої військові об’єкти за межами країни. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, йдеться про масовану ракетну атаку з боку Ірану, під час якої системи протиповітряної оборони США перехоплювали одразу кілька цілей у різних регіонах Близького Сходу.

Масштабна пожежа на базі у Бахрейні

У мережі з’явилося відео масштабної пожежі на базі ВМС США в Бахрейні після влучання іранської ракети. На кадрах видно густий чорний дим і полум’я, що охопило частину інфраструктури об’єкта.

Йдеться про об’єкти, пов’язані з діяльністю П’ятого флоту США, який дислокується в регіоні Перської затоки та відповідає за операції на Близькому Сході.

Безпрецедентна інтенсивність атак

Американські військові джерела наголошують, що одночасність і географія ударів стали безпрецедентними для США. За інформацією WSJ, системи ППО змушені були перехоплювати кілька іранських ракет практично синхронно.

Офіційний Вашингтон наразі оцінює масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки. Питання подальшої відповіді США залишається відкритим і може суттєво вплинути на безпекову ситуацію в регіоні.