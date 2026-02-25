Віткофф назвав головну передумову мирної угоди для України

Жодної мирної угоди між Україною та Росією не може бути доти, доки українці не відчуватимуть, що війна не повториться, заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

Він наголосив, що надання Україні гарантій безпеки є передумовою будь-яких мирних перемовин. «Наші протоколи безпеки розроблені для того, аби люди мали впевненість у мирному житті, могли жити та виховувати дітей без насильства, і щоб цей конфлікт ніколи більше не повторився», — пояснив він.

За словами представника США, переговорна команда за дорученням президента Дональд Трамп працює над тим, щоб забезпечити прогрес у мирних перемовинах. Віткофф зазначив, що на столі є низка нових ідей, які раніше не обговорювалися, проте він не став озвучувати їхні деталі. «Це важливо для нас. Нам не байдуже, і ми робимо все, щоб забезпечити безпеку українців», — підкреслив спецпредставник США.

