Франція вимагає термінового скликання Радбезу ООН через конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про критичну загрозу міжнародній безпеці у зв’язку з початком війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном. На тлі небезпечної ескалації офіційний Париж вимагає негайного проведення засідання Ради Безпеки ООН.

Головні тези заяви президента:

Захист територій та союзників: Франція вживає всіх заходів для гарантування безпеки своїх громадян та об’єктів на Близькому Сході. Країна також готова розгорнути необхідні сили для захисту найближчих партнерів на їхній запит.

Вимоги до Тегерана: Макрон наголосив, що іранський режим не має іншого вибору, окрім як розпочати переговори про повне припинення своєї ядерної та балістичної програм, а також дій, що дестабілізують регіон.

Заклик до змін: Президент підкреслив, що масові вбивства, скоєні ісламським режимом, дискваліфікують його. Він заявив про необхідність повернення права голосу іранському народу для вільного будівництва свого майбутнього.

Наразі Еммануель Макрон перебуває у тісному контакті з європейськими партнерами та союзниками на Близькому Сході для координації подальших кроків.