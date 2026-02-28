﻿
Полiтика

Франція вимагає термінового скликання Радбезу ООН через конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном

Франція вимагає термінового скликання Радбезу ООН через конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про критичну загрозу міжнародній безпеці у зв’язку з початком війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном. На тлі небезпечної ескалації офіційний Париж вимагає негайного проведення засідання Ради Безпеки ООН.

Головні тези заяви президента:

  • Захист територій та союзників: Франція вживає всіх заходів для гарантування безпеки своїх громадян та об’єктів на Близькому Сході. Країна також готова розгорнути необхідні сили для захисту найближчих партнерів на їхній запит.

  • Вимоги до Тегерана: Макрон наголосив, що іранський режим не має іншого вибору, окрім як розпочати переговори про повне припинення своєї ядерної та балістичної програм, а також дій, що дестабілізують регіон.

  • Заклик до змін: Президент підкреслив, що масові вбивства, скоєні ісламським режимом, дискваліфікують його. Він заявив про необхідність повернення права голосу іранському народу для вільного будівництва свого майбутнього.

Наразі Еммануель Макрон перебуває у тісному контакті з європейськими партнерами та союзниками на Близькому Сході для координації подальших кроків.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАФранціяІзраїльІранРада Безпеки ООНЕммануель Макронконфлікт на Близькому Сході
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів
Енергетика 27.02.2026 18:55:56
Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів
Читати
Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька
Культура 27.02.2026 18:43:01
Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька
Читати
Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7
Війна 27.02.2026 18:07:39
Українська компанія продемонструвала пуск нової ракети FP-7
Читати

Популярнi статтi