Зеленський повідомив, що протягом 10 днів у Женеві має відбутися наступний раунд переговорів

Наступний раунд мирних переговорів має відбутися упродовж 10 днів, ймовірно, знову в Женеві. Про це президент Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістам.

"Домовилися, що впродовж десяти днів відбудеться ще одна зустріч, скоріше за все так само в Женеві", - зазначив він.

Президент вважає, що те, що зустріч відбулася, – це добре. Однак прогресу в територіальних питаннях поки немає.

"Те, що вдалося досягти якихось рішень щодо моніторингу сізфаєру і потенційного обміну, – це також дуже непогано. Особливо, що стосується обмінного процесу. Те, що поки що ніхто не бачить позитиву в територіальних питаннях, – це також факти, ми повинні це визнавати", – сказав президент.

Наступна зустріч повинна відбутись впродовж цих тиждень-десять днів, додав Зеленський.

"У найближчі два дні ми проговоримо і пропрацюємо з командою, з якими меседжами вони поїдуть на наступну зустріч. Ну, і подивимося, який мандат буде у переговорних груп", – заявив Зеленський.

ForUA нагадує, на мирних переговорах у Женеві 17-18 лютого Україна та Росія обговорювали можливі обміни військовополоненими. Найближчими днями можуть бути визначені кількість та терміни такого обміну.