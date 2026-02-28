Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою

Світові енергетичні ринки готуються до масштабного потрясіння. Згідно з повідомленнями міжнародних ЗМІ, Іран офіційно ввів блокаду Ормузької протоки, що призвело до повної зупинки руху нафтових танкерів у цьому стратегічно важливому регіоні.

Чому це критично для світу

Ормузька протока є найважливішою «артерією» світового енергопостачання. Перекриття цього шляху фактично відрізає ключових виробників Перської затоки від глобальних споживачів.

Нафта: Через протоку проходить майже 25% (чверть) всього світового споживання нафти.

Газ: Регіон забезпечує транзит близько 33% (третини) світового зрідженого природного газу (ЗПГ).

Логістика: Наразі рух танкерів повністю зупинено, що створює черги та змушує транспортні компанії шукати альтернативні, значно довші маршрути навколо Африки.

Наслідки для споживачів

Аналітики попереджають, що зупинка постачання спричинить негайну реакцію на біржах. Очікується, що ціни на нафту марки Brent можуть подолати психологічні позначки вже найближчим часом.

Головні ризики:

Стрімке подорожчання пального: Дефіцит сировини призведе до зростання цін на бензин та дизель на АЗС по всьому світу. Інфляція: Зростання вартості логістики та енергоносіїв спровокує подорожчання товарів та послуг. Енергетична криза в Європі та Азії: Країни, що критично залежать від імпорту ЗПГ, можуть зіткнутися з нестачею ресурсу для промисловості та опалення.

Ситуація залишається напруженою. Міжнародна спільнота та енергетичні відомства провідних країн наразі готують екстрені заходи для стабілізації ринку.