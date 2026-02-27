Усі діти Джолі та Пітта відмовилися від прізвища свого батька

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — 24-річний Меддокс — відмовився від подвійного прізвища Джолі-Пітт і тепер користується лише прізвищем матері.

Про це повідомляє People. За даними видання, Меддокс працював асистентом режисерки фільму «Кутюр», у якому головну роль виконала Анджеліна Джолі. У титрах стрічки його зазначено як Меддокс Джолі. Саме так його представили і в пресматеріалах до картини, поширених під час світової прем’єри на Toronto International Film Festival у вересні 2025 року.

Водночас у фільмі «Марія» (2024), де він також працював помічником режисера, його ім’я вказували як Джолі-Пітт.

У колишнього подружжя шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів’єн. Меддокс став останнім із братів і сестер, хто припинив використовувати подвійне прізвище. Таким чином, нині жоден із дітей пари більше не носить прізвище, що поєднувало імена їхніх зіркових батьків.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі виступила з публічним зверненням у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосивши на тому, що мільйони цивільних і досі потребують належного захисту.