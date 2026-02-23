Попри шалений тиск США мир в Україні залишається недосяжним - АР

Минулого місяця повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевищило 1418 днів, що довше, ніж тривала кампанія червоної армії проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. За два роки конфлікту Росія зуміла просунутися лише на 50 км у Донецькій області, намагаючись контролювати кілька опорних пунктів на сході України, повідомляє Associated Press.

За оцінками Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати РФ сягнули 1,2 млн осіб, з яких близько 325 тис. загиблих. Українські війська зазнали 600 тис. втрат, у тому числі 140 тис. загиблих. За даними AP, російські окупанти просувалися в середньому на 70 метрів на день протягом двох років, намагаючись захопити стратегічні точки.

Ця зима стала для України однією з найскладніших: РФ активізувала удари по енергетичній інфраструктурі, змушуючи частини країни залишатися без світла під час морозів. У відповідь українські дрони та ракети завдали ударів по нафтопереробних заводах і військових об’єктах у Росії, а також потопили кілька військових кораблів у Чорному морі.

Дипломатичний тиск з боку США триває, але Путін наполягає на максималістських умовах, зокрема відступі України з частини Донбасу, відмові від НАТО та наданні російській мові офіційного статусу. Україна, своєю чергою, не погоджується на ці вимоги, а Володимир Зеленський наголошує на необхідності припинення бойових дій вздовж існуючої лінії фронту.

Як зазначають експерти, війна РФ проти України стала найруйнівнішим конфліктом у Європі з часів Другої світової, а темп наступу Москви рекордно повільний, незважаючи на величезні людські та технічні ресурси.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль імітує мирні кроки, не плануючи завершувати війну.

