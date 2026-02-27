Пленкович заявив про готовність Хорватії забезпечити російською нафтою сусідів

Хорватія проводить консультації з Угорщиною, Словаччиною та Європейською комісією щодо альтернативних маршрутів постачання нафти через хорватський нафтопровід Adria, аби компенсувати перебої, пов’язані з трубопроводом «Дружба». Про це заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович, повідомляє Reuters.

За словами Пленковича, пропускна спроможність Adria становить до 15 млн тонн на рік, чого достатньо для повного забезпечення потреб Угорщина та Словаччина. Він наголосив, що Хорватія готова виступати надійним партнером у зміцненні енергетичної безпеки регіону та стабільної роботи економік сусідніх країн.

Водночас у Єврокомісії повідомили, що Хорватія аналізує правові аспекти імпорту російської нафти морем з подальшим транспортуванням до Угорщини і Словаччини через Adria.

Проблеми з «Дружбою» загострилися після російської атаки 27 січня на об’єкт критичної інфраструктури у місті Броди на Львівщині, пов’язаний із трубопроводом. Після цього транзит російської нафти був зупинений. Україна поінформувала партнерів про пошкодження і наголосила на ризиках повторних ударів.

На тлі ситуації уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизельного пального в Україну до відновлення транзиту, а Братислава заявляла про можливе обмеження аварійних поставок електроенергії. Київ зі свого боку запропонував ЄС альтернативу у вигляді маршруту «Одеса Броди».