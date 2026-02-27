СБУ вперше оголосила підозри дев’ятьом військовим РФ за застосування хімічної зброї

Служба безпеки України та Харківська обласна прокуратура вперше повідомили про підозру дев’ятьом російським військовим у застосуванні хімічної зброї. За даними слідства, заборонені засоби використовувалися під час штурмів міста Вовчанськ та сіл Тихе і Вовчанські Хутори Чугуївського району у 2024–2025 роках. Унаслідок цього щонайменше семеро українських військових зазнали отруєння.

Про це повідомили речник обласного управління СБУ Владислав Абдула та пресслужба прокуратури.

Серед підозрюваних — полковник ЗС РФ Руслан Назаренко, командир 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу Росії. За версією слідства, у період із вересня 2024 року до червня 2025-го він віддавав накази застосовувати аерозольні гранати «К-51» та «РГ-Во», споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії — CS (хлорбензиліден малонітрил) і CN (хлорацетофенон).

За даними СБУ, гранати скидали з квадрокоптерів на позиції Сил оборони. Після детонації отруйні сполуки уражають слизові оболонки, передусім очі та дихальні шляхи.

Слідчі встановили щонайменше 14 епізодів застосування таких боєприпасів. Окрім командира бригади, підозри оголошено ще вісьмом військовослужбовцям РФ: командиру розвідувального батальйону, начальнику служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, двом командирам розвідроти та чотирьом операторам безпілотників.

За інформацією прокуратури, командування бригади організовувало та контролювало застосування хімічних боєприпасів, розподіляло ресурси, забезпечувало підготовку БпЛА і видачу гранат. Координація дій здійснювалася, зокрема, через закриті чати.