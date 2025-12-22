Віткофф назвав переговори щодо завершення війни в Україні «продуктивними»

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що триденні переговори у Флориді щодо завершення війни в Україні пройшли продуктивно та конструктивно. Зустрічі відбувалися за участю представників США, України та Європи. Окремо Віткофф провів переговори з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Також відбулася зустріч зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим та радником Дональда Трампа Джаредом Кушнером, повідомляє Reuters.
У своїх соцмережах Віткофф підкреслив, що сторони узгоджують спільний стратегічний підхід між Україною, США та Європою. За його словами, ключові напрямки переговорів включали:
доопрацювання 20-пунктного плану;
багатосторонні гарантії безпеки;
гарантії безпеки з боку США;
економічне відновлення України.
Віткофф також заявив, що Росія нібито «залишається відданою досягненню миру в Україні» та високо цінує підтримку США у врегулюванні конфлікту та відновленні глобальної безпеки.
Раніше ForUa повідомляло, чому «великі» перемовини щодо миру в Україні є великим пшиком.
Автор: Тетяна Андрійко