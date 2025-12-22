﻿
Віткофф назвав переговори щодо завершення війни в Україні «продуктивними»

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що триденні переговори у Флориді щодо завершення війни в Україні пройшли продуктивно та конструктивно. Зустрічі відбувалися за участю представників США, України та Європи. Окремо Віткофф провів переговори з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Також відбулася зустріч зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим та радником Дональда Трампа Джаредом Кушнером, повідомляє Reuters.

У своїх соцмережах Віткофф підкреслив, що сторони узгоджують спільний стратегічний підхід між Україною, США та Європою. За його словами, ключові напрямки переговорів включали:

доопрацювання 20-пунктного плану;

багатосторонні гарантії безпеки;

гарантії безпеки з боку США;

економічне відновлення України.

Віткофф також заявив, що Росія нібито «залишається відданою досягненню миру в Україні» та високо цінує підтримку США у врегулюванні конфлікту та відновленні глобальної безпеки.

Раніше ForUa повідомляло, чому «великі» перемовини щодо миру в Україні є великим пшиком.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирні переговориВіикоффМаямі
